В селах Тувы в 2023 году отремонтируют два дома культуры и детскую школу искусств

На работы выделили более 110 млн рублей

ТАСС, 15 марта. Два сельских дома культуры и детскую школу искусств отремонтируют в отдаленных селах Тувы по нацпроекту "Культура", сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"В районах Тувы три крупные культурные организации приобретут современный облик благодаря участию в национальном проекте "Культура": два сельских дома культуры и детская школа искусств. <…> Общий объем средств, направляемых из федерального и республиканского бюджетов на ремонт домов культуры, составит 33,325 млн рублей. На реконструкцию детской школы искусств в течение двух лет будет выделено свыше 73 млн рублей", - говорится в сообщении.

Детская школа искусств имени В. Г. Иванова расположена в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского районе республики. Сельские клубы находятся в селе Алдан-Маадыр Сут-Хольского района и селе Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района Тувы. Клубы были построены в 70-х годах прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировались.

"В ДК уже начались подготовительные работы, к ремонту строительные бригады приступят в конце марта. Предельные сроки завершения работ на обоих объектах - август-сентябрь текущего года. Дополнительно за счет субсидий будут приобретены современная мебель, звуковое и световое оборудование и одежда сцены", - пояснили в пресс-службе.