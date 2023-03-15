Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ в контексте нацпроектов в феврале

Второй по числу упоминаний стала Московская область, а замкнула тройку лидеров Свердловская область

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Краснодарский край, а также Московская и Свердловская области в феврале 2023 года чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте национальных проектов. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край также был лидером по упоминаниям по итогам всего прошлого года и января 2023 года. В феврале регион показал результат в 6 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали инвестиции в развитие туризма, планы до конца этого года расселить 838 аварийных квартир, а также планы по строительству до конца года 19 школ.

Второй по числу упоминаний стала Московская область (5,2 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о приобретении с начала прошлого года около 6 тыс. единиц медицинской техники, о рекультивации в 2023 году закрытого в 2020 году подмосковного полигона бытовых отходов "Ядрово" , а также об открытии детского сада на 400 мест.

Тройку финалистов замкнула Свердловская область (4,7 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали выделение области 589 млн рублей в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", запуск в 2023 году двух комплексов по приему коммунальных отходов, а также планы по обновлению 84 км дорог.