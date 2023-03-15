Площадь перед железнодорожным вокзалом Нальчика благоустроят в 2023 году по нацпроекту

Проект включает озеленение, создание пешеходных зон, современное освещение, парковочные места, а также удобную навигацию для пешеходов и автомобилистов

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Работы по благоустройству площади перед железнодорожным вокзалом города Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика, КБР) начнутся в ближайшее время по нацпроекту и завершатся до конца 2023 года. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"В скором времени начнется реализация проекта благоустройства площади перед железнодорожным вокзалом Нальчика. Это здание является исторической и архитектурной достопримечательностью столицы республики. <...> Наш железнодорожный вокзал - визитная карточка города. Поэтому территория рядом с ним должна быть соответствующей - ухоженной и комфортной", - написал глава республики.

Проект включает озеленение, создание пешеходных зон, современное освещение, парковочные места, а также удобную навигацию для пешеходов и автомобилистов. Вокзал появился еще в 1913 году. Во время Великой Отечественной войны он был сильно разрушен и свой современный облик обрел уже в мирное время.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, работы будут завершены до конца текущего года благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Глава КБР уточнил, что благоустроена будет не только привокзальная площадь, но и сквер рядом с мечетью, а также сквер на углу проспекта Ленина и улицы Осетинской.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.