На строительство межвузовского кампуса в Самаре направят около 27 млрд рублей

Площадь объекта составит примерно 143,4 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 5 тыс. мест

САМАРА. 16 марта. /ТАСС/. Почти 27 млрд рублей планируется направить на строительство межвузовского кампуса на 5 тыс. мест в Самаре. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов во время визита полпреда президента в ПФО Игоря Комарова и губернатора региона Дмитрия Азарова в строящийся крытый футбольный манеж.

"По нормативным ценам строительства - это 26,9 млрд [рублей], понятно, что эта сумма будет окончательно уточнена в большую или меньшую сторону после прохождения экспертизы проекта", - сказал он.

По его словам, из этих денег 16,2 млрд рублей составят федеральные средства, 1,8 млрд рублей планируется выделить из регионального бюджета, еще 8,9 млрд рублей составят частные инвестиции. Согласно параметрам проекта, представленного Богдановым, площадь кампуса составит около 143,4 тыс. кв. м, из которых примерно 102,1 тыс. кв. м составит жилой корпус, на 30 тыс. кв. м разместят образовательные пространства. Кампус планируют построить возле стадиона "Солидарность Самара Арена".

Программа по созданию университетских кампусов мирового уровня является важнейшим направлением научно-технологического развития России. По поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 года в рамках нацпроекта "Наука и университеты" их будет создано не менее 25. В этом году на конкурс поступило 39 заявок из 34 регионов страны.