В Тамбовской области в 2023 году семь музеев получат новое оборудование

На эти цели в рамках нацпроекта "Культура" направят 25 млн рублей

ТАСС, 16 марта. Семь музеев Тамбовской области, в том числе музей-заповедник С. В. Рахманинова "Ивановка", в 2023 году улучшат оснащение, в частности, приобретут оборудование для экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечения сохранности экспонатов. По нацпроекту "Культура" на эти цели будет выделено 25 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В этом году семь музеев Тамбовской области улучшат техническое оснащение. На эти цели по федеральному проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура" предусмотрено 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выделенные средства приобретут технику и оборудование для экспозиционно-выставочной деятельности, в том числе витрины, сенсорные киоски, системы подсветки, стеллажи, увлажнители воздуха и термогигрометры. Новое оборудование поступит в музей-заповедник С. В. Рахманинова "Ивановка", в музеи Петровского, Никифоровского, Сосновского, Староюрьевского, Уваровского районов региона, города Котовска. "Обновление материально-технической базы существенно расширит возможности наших музеев. Это сделает экскурсии более интересными и информативными, а также позволит организовать новые формы работы с посетителями, в том числе, с маломобильными группами граждан", - приводит пресс-служба слова главы региона Максима Егорова.

В пресс-службе добавили, что часть оборудования, в том числе мультимедийное и компьютерное, уже поставлено в несколько музеев.