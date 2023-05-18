В Ярославской области открыли по нацпроекту более 100 модульных отелей

На реализацию программы по возведению модульных гостиниц региону выделили из федерального бюджета 150 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Строительство быстровозводимых гостиниц в Ярославской области по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" завершено, гостей готовы принимать 104 модульных отеля в разных районах области. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента туризма региона Максим Цветков.

"В регионе по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" смонтированы и готовятся принимать гостей 104 быстровозводимых модульных отеля общим объемом 395 койко-мест. Средства размещения предназначены для функционирования в круглогодичном режиме, оснащены всем необходимым, в том числе мебелью, санузлами и инженерными коммуникациями", - сказал Цветков.

Программа по возведению модульных гостиниц реализована на условиях софинансирования из федерального бюджета. Региону было выделено 150 млн рублей. Отели данного типа востребованы в сфере экологического туризма, автотуризма, в местах, где сложно организовать капитальное строительство.

"Поддержка местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц позволит региону не только оперативно увеличить номерной фонд, но и создать 43 новых рабочих места", - отметил Цветков.

В 2022 году правительство РФ направило около 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в 19 российских регионах, что обеспечит дополнительно не менее 2,5 тыс. номеров. В Ярославской области планировалось построить около 100 отелей.