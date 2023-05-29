В Свердловской области до 2025 года планируют построить восемь медицинских объектов

На эти цели направят 8,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. В Свердловской области до 2025 года планируют построить семь поликлиник и амбулаторию, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Всего в рамках госпрограммы Минстроя на указанные цели предусмотрено 8,8 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета привлечено 4,1 млрд рублей, 363 млн рублей - из областного бюджета. До 2025 года предстоит привлечь еще 4,5 млрд рублей. На эти средства будут созданы семь поликлиник и одна амбулатория", - цитирует департамент заместителя министра строительства и развития инфраструктуры региона Антона Шафаростова.

Он отметил, что это относительно новый опыт для строительной отрасли региона, до сих пор таких случаев единовременного массового строительства объектов единого профиля не было. Возведение объектов будет вестись благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Особенностью строительства всех поликлиник и амбулатории стало применение механизма заключения контрактов "под ключ". Он предусматривает сразу выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках одного контракта и позволяет существенно сэкономить время на проведении конкурсных процедур.

В Серове построят детское поликлиническое отделение на 500 посещений в смену, где разместятся блок оказания помощи детям-инвалидам, рентгенологический блок, лаборатория, физиотерапевтическое, профилактическое, педиатрическое и несколько других отделений. Аналогичные пятиэтажные поликлиники построят в городах Березовский и Артемовский. По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, здание поликлиники в Артемовском ждали более 30 лет.

В Арамили построят одноэтажную поликлинику на 150 посещений в смену. "Детская поликлиника увеличится по площади в восемь раз. Площадь новой поликлиники составит 4,4 тыс. кв. м", - цитирует департамент главного врача Арамильской городской больницы Егора Колобова. Новая поликлиника для детей Железнодорожного района Екатеринбурга войдет в состав детской больницы №9, она будет рассчитана на 500 посещений в смену, а прикрепленное население составит более 20 тыс. детей. К поликлинике детской городской больницы №15 в Екатеринбурга будет прикреплено около 25 тыс. детей микрорайона Уралмаш.

Кроме того, построят детскую поликлинику при Режевской центральной больнице, рассчитанную на 300 посещений в смену, и одноэтажную амбулаторию в рабочем поселке Верхние Серги на 100 посещений в смену. В ней планируют организовать дневной стационар на девять мест, пункт неотложной помощи, взрослое и детское терапевтические отделения с комплексом диагностических и процедурных кабинетов, включая акушерско-гинекологическую службу.