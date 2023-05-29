Финансирование проекта "Агростартап" в Брянской области увеличили почти на 10 млн рублей

На эти цели выделят 33,4 млн рублей

БРЯНСК, 29 мая. /ТАСС/. Финансирование программы "Агростартап" в Брянской области увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на 10 млн рублей - до 33,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента сельского хозяйства региона в понедельник.

"В 2023 году на финансирование гранта "Агростартап" в рамках регионального проекта предусмотрено 33,4 млн рублей," - говорится в сообщении. Сумма грантов сельхозпредпринимателям в прошлом году составила 23,6 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году были поданы пять заявок на участие, из которых четыре - от индивидуальных предпринимателей и одна - от физического лица, все они прошли отбор. Гранты будут предоставлены по направлениям мясного животноводства, молочного животноводства и растениеводства.

"Максимальная сумма гранта на КРС мясного и молочного направления - 5 млн рублей, на иные направления - 3 млн рублей. При этом крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется в год получения гранта принять не менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей", - привели слова начальника отдела регионального департамента сельского хозяйства Анны Даниленко в пресс-службе.

"Aгpocтapтaп" - это вид поддержки фермерства, действующий в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".