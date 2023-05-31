Музей на Камчатке оснастили современным оборудованием по нацпроекту

На федеральные средства закупили интерактивную панель, платформу продажи билетов, увлажнитель воздуха, мобильные стеллажи и мультимедийную книгу Realbook

ТАСС, 31 мая. Камчатский краевой объединенный музей получил современное оборудование по нацпроекту "Культура", сообщается на сайте регионального правительства.

"В музей были закуплены интерактивная панель, платформа продажи билетов, термогигрометр, увлажнитель воздуха, мобильные стеллажи, мультимедийная книга Realbook, металлические драйверные шкафы и другое", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главного хранителя краевого объединенного музея Светлану Графскую сообщается, что на прошлой неделе учреждение получило пылесосы для очистки музейных экспонатов, а также короба из бескислотного картона для хранения архивных документов. "Все оборудование мы планируем получить до 30 сентября 2023 года. Часть оборудования отправится в отдел музея в селе Мильково", - добавила Графская, слова которой приводят в сообщении.

Нацпроект "Культура" ориентирован на повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей. В этом году на Камчатке оснащение региональных и муниципальных музеев современным оборудованием благодаря федеральному финансированию по национальному проекту проходит в Тигильском районном краеведческом музее и Камчатском краевом объединенном музее. В Елизовском районном краеведческом музее, как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, проводят капитальный ремонт. В учреждении устанавливают новую вентиляционную систему.