Приморский край в 2022 году перевыполнил план по лесовосстановлению

По словам губернатора Олега Кожемяки, показатель увеличился на 27%

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Приморский край в 2022 году превысил плановый показатель по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экология" на 27%. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во время отчета о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

"В национальном проекте "Экология" в 2022 году план перевыполнен на 27% по лесовосстановлению", - сказал глава региона.

В планах министерства природных ресурсов Приморья - полностью обеспечить край местным лесопосадочным материалом. В настоящее время сеянцы частично закупаются в соседних регионах Дальнего Востока. В прошлом году в Приморье заложили два лесопитомника тепличного типа.

По словам Кожемяко, в 2022 году введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы в Кировском районе и в Партизанске. Он отметил, что всего за последние четыре года было введено шесть мусоросортировочных комплексов мощностью от 5 до 15 тыс. тонн переработки.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.