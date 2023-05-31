Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" планируют продлить до 2030 года

По словам вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, актуализированный паспорт нацпроекта подготовят не позднее июля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" планируется продлить до 2030 года. Об этом сообщил в ходе итоговой коллегии Минпромторга за 2022 год вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Чтобы обеспечить нашим экспортерам долгосрочный горизонт планирования, вместе с [первым вице-премьером] Андреем Рэмовичем Белоусовым нами предложено продлить профильный национальный проект до 2030 года. Для этого донастраиваем действующие и формируем новые мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков", - сказал он.

По словам зампреда правительства, актуализированный паспорт нацпроекта будет подготовлен не позднее июля.