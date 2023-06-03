Хоценко заявил, что капремонт Ленинградского моста в Омске продлит срок его службы

По словам врио губернатора области, им можно будет пользоваться еще 100 лет

ОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт старейшего в Омске моста через Иртыш в центре города, построенного 62 года назад, продлит срок его службы на 100 лет. Об этом написал в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко после осмотра объекта.

"После капитального ремонта Ленинградский мост через Иртыш можно будет эксплуатировать 100 лет. Ремонт моста, который построили 62 года назад, ведется в рамках президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели направлено около 2 млрд рублей. Завершить работы подрядчик должен к лету следующего года", - написал Хоценко.

В пресс-службе правительства региона уточнили ТАСС, что срок службы моста после завершения работ будет продлен до 20-х годов XXII века. Врио губернатора отметил, что мост станет шире, на нем будут созданы дополнительные безопасные пешеходные переходы. Ранее сообщалось, что проект также включает ремонт опор моста, пролетных строений, мостового полотна, сопряжения моста с насыпью, лестничных сходов, укрепление конусов насыпи, а также замену тротуарных консолей. Габариты тротуаров будут увеличены за счет выноса опор освещения и контактной сети за их пределы. Проектом предусмотрена архитектурная подсветка пролетов и опор моста. В повседневном варианте она будет с белым свечением и несколько раз в году будет меняться по случаю праздников.

Ленинградский мост был возведен в 1959 году и является старейшим мостом через Иртыш в Омске. Это единственный мост, который напрямую соединяет центр города с левобережными районами Омска, где находится аэропорт. Последний раз капитальный ремонт сооружения проводился в 1988 году. В настоящий момент на мосту закрыты тротуары, передвигаться пешеходам нельзя.