Под Астраханью досрочно отремонтировали мост через ерик Кутум

При проведении работ впервые использовались изготовленные в регионе стройматериалы

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Мост через ерик Кутум на автомобильной дороге "Астрахань - Три Протока - Началово", связывающий густонаселенный и развивающийся поселок Началово в Приволжском районе с областным центром, досрочно открыли после капремонта в рамках нацпроекта, сообщил в субботу в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.



"Досрочно открыли мост через ерик Кутум на автомобильной дороге "Астрахань - Три Протока - Началово". Капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершен на два месяца раньше. Впервые в строительстве использовались балки, которые изготовлены в Астраханской области. Уверен, что с применением собственных конструкций остальные 24 моста мы сделаем быстрее и качественнее", - написал Бабушкин, совершающий рабочую поездку по региону.

По данным регионального минтранса, капремонт мостового перехода с подходами выполнили с полной заменой мостового полотна, балок пролетных строений, элементов опор, конструкций сопряжения. Открытие моста позволит жителям близлежащих населенных пунктов ездить по объездной дороге в Астрахань, не проезжая через город, что значительно сократит время в пути.

Ранее власти региона сообщали, что в Астраханской области расположены 313 мостовых сооружений, больше половины из них - в аварийном или предаварийном состоянии. Планировалось провести ремонт 77 мостовых сооружений до конца 2024 года. По данным областных властей, капремонт мостов стал возможным благодаря трансформации федерального проекта: с 2022 года массовый ремонт мостов впервые включили в его состав. На эти цели Астраханской области в прошлом году выделили 676 млн рублей, из которых 97% - средства федерального бюджета, 3% - регионального.