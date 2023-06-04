Кабмин утвердил создание нового национального парка в Тульской области

Его площадь составит почти 6 тыс. га

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании национального парка "Тульские засеки" с целью сохранения одного из немногих уцелевших фрагментов широколиственных лесов Северного полушария, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Тульские засеки". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Новый национальный парк будет располагаться на территориях муниципальных образований Щекинский район, Ефремов и Тула, а его общая площадь составит почти 6 тыс. га.

В правительстве отметили, что создание парка поможет сохранить природно-исторический комплекс "Тульские засеки", где обитают редкие виды животных и растений, многие из которых занесены в Красные книги России и Тульской области. Кроме того, более 50 памятников археологии и другие интересные геологические объекты сохранились на территории будущего парка и поблизости. Среди таких объектов - Красная гора, утес Ишутинская гора, утес Галочник, Каменная дорога, группа глыб кварцевого песчаника "Конь-камень". В дальнейшем они также могут быть включены в экскурсионно-туристические и просветительские программы.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".