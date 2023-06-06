Кемерово станет участником проекта "Чистый воздух"

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев, к проекту подключатся все предприятия в сфере промышленнности, теплоэнергетики и общественного транспорта

ТАСС, 6 июня. Предприятия, работающие в сферах промышленности, теплоэнергетики и общественного транспорта Кемерова, будут участвовать с 1 сентября в мероприятиях федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев на Международном форуме "Экология" в Москве.

"С 1 сентября Кемерово станет участником федерального проекта, большая подготовительная работа ведется. Все предприятия будут участвовать - все промышленные предприятия, предприятия в сфере теплоэнергетики, общественного транспорта. Также планируется переводить на альтернативные, более экологичные источники энергии сектора частной жилой застройки", - сказал Ивлев.

Он добавил, что в Кемерове будет активно использоваться опыт Новокузнецка, который является одним из 12 городов-участников проекта. "По Новокузнецку показатели за этот год и в целом достигнуты. И мы уже лучше понимаем, что необходимо делать по всем направлениям", - добавил министр.

При этом в столице Кузбасса уже ведется работа в части газификации частного сектора, а также перевода общественного транспорта на более экологические виды топлива.

В июне 2022 года распоряжением правительства РФ еще 29 новых городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы были включены в федеральный проект "Чистый воздух". Комплексная работа по квотированию и снижению выбросов в этих городах начнется с 1 сентября 2023 года. К 2030 году количество опасных загрязняющих выбросов должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2020 года.

Федеральный проект "Чистый воздух" является частью нацпроекта "Экология". Он направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе на уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах.