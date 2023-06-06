Роструд назвал самые популярные программы переобучения для женщин с детьми

Ими стали менеджмент по работе с маркетплейсами, бухгалтерия и управление персоналом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Менеджмент по работе с маркетплейсами, бухгалтерия и управление персоналом стали самыми популярными программами бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография" для женщин с детьми. Этой мерой господдержки уже воспользовались почти 30 тыс. человек с начала 2023 года, сообщили во вторник в пресс-службе Роструда.

"Женщины с маленькими детьми являются самыми активными участниками программы бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография". Среди самых популярных направлений обучения, которые они выбирают, стали менеджмент по работе с маркетплейсами, бухгалтерия, управление персоналом и кадровое делопроизводство. Также востребовано обучение по таким специальностям, как тестировщик программного обеспечения, психолог-консультант и другие", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве напомнили, что прием заявок ведется по 15 тыс. различным образовательным программам - "IT, аналитика и программирование", "Управление, менеджмент и финансы", "Дизайн", "Образование", "Предпринимательство и бизнес", "Маркетинг и маркетплейсы", "Фитнес и физическое развитие", "Сервис и услуги" и другие. Кроме того, в каждом субъекте РФ образовательные программы формируются с учетом потребностей регионального рынка труда.

"С начала года 29 тыс. женщин с детьми уже воспользовались данной мерой господдержки, реализуемой правительством РФ в сфере занятости, и приступили к обучению. А более 5 тыс. уже получили новую специальность или повысили квалификацию, не отрываясь от воспитания детей", - привели в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.

Принять участие в программе могут не только женщины с маленькими детьми, но и в том числе граждане в возрасте 50 лет и старше, участники спецоперации, отдельные категории молодежи до 35 лет и безработные.

На портале "Работа России" можно подробнее ознакомиться с программами обучения и подать заявку на участие.