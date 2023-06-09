Нацпроект "Образование" в этом году перевыполнили по нескольким показателям

Уровень исполнения нацпроекта за пять месяцев этого года составляет 99,6%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уровень исполнения нацпроекта "Образование" за пять месяцев этого года составляет 99,6%, некоторые показатели удалось перевыполнить. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По некоторым показателям достигнуто существенное перевыполнение установленных значений. Среди них - вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству высшего образования - 10,5 место при плановом значении 13,25; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - 103,2% при плановом 82,85%; увеличение доли граждан, занимающихся волонтерством, до 15% - 13,69 млн человек при плановом значении 10,7 млн человек", - говорится в сообщении аппарата Голиковой по итогам селекторного совещания, посвященного реализации национального проекта "Образование" в 2023 году.

В аппарате добавили, что по нацпроекту в этом году свыше 14 тыс. школ и 1,5 тыс. колледжей получили новое компьютерное оборудование. Также ведется работа по ремонту и оборудованию спортивных залов и спортплощадок в более чем 4 тыс. школах. В 2023 году будет оснащено еще свыше 800 спортзалов.

Кроме того, ведется интенсивная работа по развитию школ, расположенных в сельской местности и малых городах - в 14 тыс. таких школ создали центры образования "Точка роста", где дети изучают естественно-научные предметы. В этом году будут открыты еще свыше 3 тыс. подобных центров.

"Министр просвещения Сергей Кравцов также доложил о масштабном развитии системы среднего профессионального образования, где происходит интеграция колледжей с предприятиями и создаются образовательно-производственные центры (кластеры). С 2023 года федеральный проект расширился за счет включения представителей малого и среднего бизнеса, а также учреждений непроизводственной сферы в подготовку кадров в рамках отраслевого подхода. В этом году проведены отборы и заключены соглашения на создание 60 таких кластеров", - добавили в аппарате.

Отмечается, что Голикова поручила регионам обеспечить безусловное достижение плановых значений показателей на 2023 год, а также открыть образовательную инфраструктуру к 1 сентября.