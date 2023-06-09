"Биохимик" в Мордовии на 27% нарастил объем выпуска лекарств в ампулах за счет нацпроекта

Завод также на четверть сократил срок их изготовления

ТАСС, 9 июня. Завод "Биохимик" (входит в ГК "Промомед") в Мордовии на 27% увеличил объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократил срок их изготовления благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации по итогам встречи замминистра экономического развития Мурата Керефова и главы республики Мордовия Артема Здунова.

"Мордовия участвует в национальном проекте "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Порядка 50 компаний республики вовлечены в работу по созданию современной производственной культуры в регионе. Так, предприятие "Биохимик" благодаря участию в нацпроекте на 27% увеличило объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократило срок их изготовления. Экспертам Федерального центра компетенций удалось освободить производственные площади для запуска нового цеха по выпуску субстанций для изготовления лекарств, необходимых для импортозамещения", - говорится в сообщении.

Предприятию "Оптиковолоконные системы" помог Региональный центр компетенций. Благодаря стандартизации процедур, наладке производственных процессов удалось на 23% повысить производительность завода. Сотрудники активно учатся по программе повышения квалификации топ-менеджеров "Лидеры производительности". Также компания подала заявку на цифровизацию при поддержке платформы эффективность.рф.

ГК "Промомед" - один из лидеров российской фармацевтической отрасли - разрабатывает, производит и продвигает современные лекарственные препараты. АО "Биохимик" расположен в Саранске, он вошел в состав группы в 2015 году. Предприятие работает в соответствии со стандартами GMP. В прошлом году завод выпустил первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса.

Завод АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске - единственный в России серийный производитель телекоммуникационного оптического волокна.