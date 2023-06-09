В Краснодарском крае на кровельном заводе начали внедрять бережливые технологии

Предприятие начинает работать по профильному нацпроекту в части оптимизации процесса изготовления профлиста

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Бережливые технологии начали внедрять на кровельном заводе компании "Металл профиль Юг" в Краснодарском крае. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевой администрации.

В частности, предприятие начинает работать по профильному нацпроекту в части оптимизации процесса изготовления профлиста. "Эксперты регионального центра компетенций внедрят бережливые технологии в течение полугода, на первом этапе улучшений рабочая группа из сотрудников предприятия пройдет курс по их основам", - рассказали в пресс-службе. В администрации отметили, что в настоящее время эксперты центра компетенций уже проводят тренинги по темам "Картирование", "Система 5С", "Производственный анализ" и "Реализация проектов".

В пресс-службе подчеркнули, что строительная отрасль нуждается в качественных материалах по приемлемой цене, и отечественные предприятия показывают подъем производства, который необходимо не только сохранить, но и увеличить. И исходя из этого большая роль отводится внедрению бережливых технологий, которые, не требуя весомых капиталовложений, способствуют увеличению выработки и повышению качества продукции.

В администрации напомнили, что нацпроект "Производительность труда" реализуют в крае с 2018 года. "За это время эксперты РЦК на некоторых предприятиях смогли добиться максимальных показателей: это сокращение времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в два раза, увеличение выработки на 350%", - пояснили в пресс-службе.

Лидерами же по внедрению принципов бережливости, по данным краевой администрации, являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт, а также предприятия торговли.