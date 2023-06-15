На пляжах Севастополя по нацпроекту впервые откроют три летних кинотеатра

Один из них уже работает, два других возведут к концу июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" впервые установят три летних кинотеатра на пляжах города. Уже работает кинотеатр на пляже Учкуевка, два других будут открыты до конца июня, сообщила ТАСС в четверг начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

"Наши пляжи должны развиваться и предлагать жителям и гостям города комфортные условия. В этом году на пляжах будут установлены экраны, это летние кинотеатры. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в Севастополе откроется три летних кинотеатра, это кинотеатр на пляже в Учкуевке, на Яшмовом пляже на Фиоленте и на Золотом пляже в Балаклаве", - сказала Остапенко.

Она отметила, что летний кинотеатр на пляже Учкуевка уже готов, на двух других проводится установка оборудования. "Задержка связана с логистическими проблемами - доставка материалов возможна только по морю. К концу месяца будут работать", - сообщила Остапенко.

Ранее для гостей и жителей Севастополя в районе смотровой площадки Ласпи у входа на Большую севастопольскую тропу (пешеходный маршрут для туристов, протяженность более 200 км с разной степенью сложности) открылся новый модульный туристический информационный центр, посвященный экологическому и активному туризму.

Всего в Севастополе открыто четыре таких центра, где можно узнать всю информацию о туристическом потенциале города - на набережной Корнилова, работающий по всем направлениям туризма, на территории ресторана "Винодельня 78", посвященный винному туризму, и центр в Любимовке, ориентированный на пляжный туризм. В центрах можно приобрести сувенирную продукцию, взять познавательный буклет о Севастополе, бесплатно проконсультироваться по маршруту, научиться пользоваться альпинистским снаряжением. Также можно заказать экскурсию или присоединиться к группе туристов.

Купальный сезон в Севастополе официально начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Всего в городе в этом году будут работать 26 пляжей. Безопасность отдыхающих в оборудованных для купания местах будут обеспечивать более 200 спасателей.

О нацпроекте

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. В Севастополе рамках нацпроекта реализуется строительство модульных объектов размещения, а также строятся оздоровительные пляжи для детей, открываются туристические центры и дополнительные зоны отдыха.