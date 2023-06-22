Почти 2,8 тыс. жителей Липецкой области переедут в новые дома из аварийных до конца года

Работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

ЛИПЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Около 2,8 тыс. жителей Липецкой области переедут в новые дома из аварийного жилфонда до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Усманский район, где осмотрел ход строительства домов для переселенцев.

"Действующая программа по переселению граждан из аварийного жилья позволила с 2019 года 4 тыс. 265 жителям переехать в новые квартиры из непригодного для проживания жилищного фонда, в текущем году условия проживания улучшат еще 2 тыс. 799 человек", - сказал Артамонов.

Он отметил, что работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и до конца года должна быть завершена. "Программу по переселению из аварийного жилья завершим досрочно - в конце этого, а не 2025 года, для этого в восьми районах области строятся 18 домов, из них в Липецке - 7", - добавил Артамонов.

Что же касается объектов, где губернатор побывал лично, то всего в Усмани строят два дома для переселенцев - один готов на 72%, во втором муниципалитет приобретает 67 квартир.

"Темп работ и качество работ хорошие, в микрорайоне есть вся необходимая инфраструктура, жить здесь будет комфортно, подрядчик планирует сдать объект уже в августе этого года", - заключил Артамонов.