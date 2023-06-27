В Москве производитель ламинированной фанеры увеличил выпуск продукции на 11%

Это удалось благодаря нацпроекту "Производительность труда"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Производитель ламинированной фанеры в Москве увеличил выпуск продукции на 11% благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московская компания "М-ВУД", специализирующаяся на производстве фанеры, панелей и топливных брикетов, увеличила объем выпускаемой продукции на 11% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления фанеры высокого уровня влагоустойчивости, которая используется в качестве стройматериала и элемента уличных конструкций, применяется в промышленности, а также для изготовления тары", - рассказали в департаменте.

Отмечается, что при помощи экспертов регионального центра компетенций Москвы компания внедрила инструменты бережливого производства, которые позволили выявить и устранить потери в производстве. В частности, эффективная организация рабочих мест и автоматизация подачи материала позволили снизить простои оборудования на 40 минут в смену. На предприятии также были установлены станки для лазерной резки фанеры, что дало возможность точно контролировать размер изделия при сборке и повысить качество производимой продукции.

В результате время полного процесса производства одной партии фанеры удалось сократить на 16% - с 37 до 31 часа. Кроме того, обучение методикам бережливого производства прошли 22 сотрудника, были подготовлены два внутренних тренера, которые теперь будут помогать распространять новые методики на другие подразделения предприятия.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.