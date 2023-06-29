В Чувашии планируют построить пять быстровозводимых корпусов для детских лагерей

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Образование"

ТАСС, 29 июня. Власти Чувашии планируют подать заявку на возведение еще пяти быстровозводимых корпусов для детских оздоровительных лагерей в регионе в 2023-2024 годах по нацпроекту "Образование". Об этом сообщил в четверг ТАСС министр образования республики Дмитрий Захаров.

"Чувашия заявилась для участия в пилотном проекте министерства просвещения и Совета Федерации по возведению корпусов лагерей из быстровозводимых конструкций. <…> Два модульных комплекса мы построили буквально за 100 дней. <…> Мы планируем подать заявку на еще 5 таких же корпусов для того, чтобы поучаствовать в этом федеральном проекте в 2023-2024 годах", - сказал собеседник агентства.

В 2023 году на территории Чувашии возведены такие корпуса в двух лагерях "Бригантина" и "Звездный".

Захаров добавил, что корпуса в первых двух лагерях были построены благодаря слаженной работе всех министерств и ведомств. "В первую очередь это министерство строительства, которое занималось возведением объектов, [затем] министерство финансов, которое занималось распределением средств, и контрольно-надзорные органы, которые нам помогали в решении тех или иных вопросов", - пояснил он.

По словам министра, последние корпуса детских лагерей в стране были построены в конце 1980-х годов. "Затем было долгое затишье. Здания, которые сегодня существуют в Чувашской Республике, <…> в основном 1960-1970-х годов постройки. Они обветшали, их материальная база устарела, а многие здания находится в предаварийном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Захаров отметил, что решения по созданию модульных конструкций позволяют построить корпуса быстро, красиво и безопасно. "Это, конечно, не деревянные бараки 1960-х годов, а здания более интересные, очень интерактивные для нашей молодежи. <…> Лагеря нуждаются в обновлении своей инфраструктуры", - отметил он.