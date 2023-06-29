В Чувашии планируют открыть музей строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Открытие должно состояться в конце октября

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Память строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей увековечат в музее, который откроют 28 октября в селе Байгулово в Чувашии. Об этом в четверг сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

В селе Байгулово 1 июля 2022 года установили мемориал "Строителям безмолвных рубежей". Памятник состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории республики. Мемориальный комплекс стал первым памятником, посвященным трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Создание мемориала инициировал глава Чувашии Олег Николаев, его идею поддержали Российское военно-историческое общество, а также комиссия по реализации проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

"28 октября 2023 года мы откроем музей. Эта дата выбрана неслучайно - в Чувашии это день памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей", - сказала собеседница агентства.

Министр добавила, что с открытием музея работа по увековечиванию памяти тружеников тыла Чувашии не остановится. "Есть поручение главы Чувашии [Олега Николаева] комплексно не только благоустроить территорию мемориала, но и создать более широкие возможности для патриотического воспитания молодежи", - уточнила она.

Каликова пояснила, что в ближайшей перспективе на этой территории планируют возвести часовню. "Это будет часовня памяти погибших и в годы Великой Отечественной войны и, конечно же, людей, которые совершали трудовой подвиг в тылу", - отметила собеседница агентства.

Государственный Комитет Обороны СССР в октябре 1941 года принял решение о сооружении Волжского оборонительного рубежа, опасаясь дальнейшего продвижения гитлеровских войск вглубь страны на московском направлении. В комплекс этих мероприятий входило строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Ежедневно в работах были задействованы от 85 тыс. до 110 тыс. граждан, в основном в их числе были старики, женщины и дети. Вручную они вынули около 5 млн куб. м земли, оборудовали более 2,3 тыс. огневых точек, работы не прекращались ни на один день, и в январе 1942 года возведение укреплений завершилось.