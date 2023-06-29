В Чувашии за четыре года создали 23 площадки для сдачи ГТО

Их открывали в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

ТАСС, 29 июня. В Чувашии за последние четыре года создали более 20 площадок для сдачи ГТО по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом в четверг написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"С 2019 по 2023 годы в рамках проекта "Спорт - норма жизни" в республике создано 23 таких площадки [для сдачи ГТО]", - отметил он.

Николаев уточнил, что одна из таких площадок открылась 29 июня в Комсомольском округе республики. "Малая спортивная площадка ГТО, предназначенная для самостоятельной подготовки и выполнения нормативов комплекса. На специальном травмобезопасном покрытии размещено более 20 наименований тренажеров для кардио- и силовых тренировок, турников и платформ", - пояснил он.

Глава республики добавил, что в муниципальном округе 29 июня приступили к работе еще два спортивных объекта. Среди них спортивный зал детско-юношеской спортшколы "Кетне". "Здесь проведен капитальный ремонт. Спортивный зал станет прекрасной площадкой для уроков физкультуры Старочелны-Сюрбеевской школы", - отметил Николаев.

Еще один объект - полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном и легкоатлетическими дорожками в селе Комсомольское. "Здесь будут заниматься школьники, семьи, а также представители старшего поколения. Всего за три года в Чувашии построено 15 футбольных полей и стадионов", - подчеркнул глава региона.

По информации Николаева, Чувашия вошла в тройку регионов-лидеров страны по обеспеченности спортивной инфраструктурой. "В муниципалитете обеспеченность спортивной инфраструктурой до открытия этих объектов составляла 88%. Сейчас еще выросла. Значит, появляется больше возможностей для занятий физкультурой и спортом, ведения активного образа жизни, стремления к спорту высших достижений", - написал он.