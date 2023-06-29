В Чувашии ожидают рост числа участников программы школьного туризма

По прогнозам министра образования республики Дмитрия Захарова, показатель вырастет почти втрое по итогам года

ТАСС, 29 июня. Число детей, вовлеченных в проект школьного туризма по нацпроекту "Образование", по итогам 2023 года достигнет порядка 100 тыс. человек, что почти втрое больше показателей 2022 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр образования республики Дмитрий Захаров.

"Мы ставим себе задачу порядка 100 тыс. школьников охватить этой формой школьного туризма в этом году. В прошлом году у нас около 35 тыс. школьников путешествовало по республике, но как раз прошлый год и показал, что интерес у детей очень большой. Если мы говорим о патриотизме, то в основном он и формируется на основе эмоций и приобщенности к своей малой родине. Поэтому мы считаем, что это направление будет очень интересно", - сказал собеседник агентства.

Захаров рассказал, что в течение всего года дети посещают предприятия, музеи, другие учреждения республики по программе "Живых уроков". "В летнем сезоне мы запустили новый проект по школьному туризму, который носит массовый характер. По поручению главы республики Олега Алексеевича Николаева этот проект был запущен 20 марта, о нем было объявлено в республике в день старта Года счастливого детства. Суть проекта заключается в том, что 38 объектов в республике выбраны для посещения школьниками совместно с другими министерствами - сельского хозяйства, промышленности, культуры, спорта и иными учреждениями", - уточнил он.

Министр добавил, что все эти 38 объектов выбрали с учетом мнения детей и представителей органов власти. "Мы сели в школьный автобус - депутаты, чиновники - и вместе с детьми проехали тот туристический маршрут, который им предлагаем. С одной стороны, мы оценили хронометраж, удобства и условия, а с другой стороны, интерес детей - сохранится он или нет на протяжении маршрута", - пояснил Захаров.

Собеседник агентства отметил, что все объекты оказались действительно интересными. "Кроме тех, которые являются визитной карточкой Чувашии, - Национальный музей, музей в Шоршелах имени космонавта Андрияна Николаева, - в перечень попали совершенно новые объекты, которые носят этнокультурную направленность, экологическую направленность. Например, это страусиная ферма, заповедники, этнокультурный комплекс "Ясна", где дети могут познакомиться с чувашскими традициями, культурой, бытом ушедших веков", - сказал он.

По словам Захарова, во время путешествий дети соревнуются в сборе музейных штампов по итогам посещения. "Если ребенок набрал пять таких штампиков, он получает иллюстрированную книгу. С этой книгой он уже набирает все 38 штампиков. И к осени победители встретятся со знаменитыми земляками, выдающимися людьми. Это спортсмены, деятели культуры, политики, врачи, учителя, блогеры", - подчеркнул министр.