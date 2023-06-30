Модернизация центров занятости в 2024 году может охватить 14 субъектов РФ

Она пройдет в рамках национального проекта "Демография"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комплексная модернизация центров занятости населения в рамках национального проекта "Демография" в следующем году может охватить 14 субъектов России. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.

"Сейчас идет отбор субъектов на вторую волну, это порядка 14 субъектов. Если будет здесь поддержка в условиях существующего напряженного бюджета, то в следующем году мы еще охватим порядка 14 субъектов и более 369 точек присутствия", - сказал он на парламентских слушаниях "Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект" в Совете Федерации.

Талбацкий напомнил, что в этом году комплексная модернизация центров занятости проходит в 17 пилотных регионах России, всего в них обновят более 429 центров. По его словам, такими темпами процесс модернизации постепенно охватит всю Россию, не останется ни одного немодернизированного центра.

"С учетом той ситуации, которая сейчас существует на рынке труда и будет в ближайшей перспективе, развитие инфраструктуры занятости важно для вовлечения граждан в занятость и обеспечения кадровых потребностей", - пояснил он.