В Чувашии для музея строителей Сурского рубежа намерены закупить оборудование

На эти цели направят более 11 млн рублей

ТАСС, 30 июня. В Чувашии закупят оборудование для музея в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей стоимостью более 11 млн рублей по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила ТАСС в пятницу министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

"В рамках национального проекта "Культура" в этом году Чувашскому национальному музею выделено из федерального бюджета 11,775 млн рублей на оснащение музея мемориала "Строителям безмолвных рубежей" мультимедийным оборудованием. Еще 118 тыс. будет направлено на эти цели из республиканского бюджета", - сказала собеседница агентства.

Министр уточнила, что в новом музее создадут современную мультимедийную экспозицию. "Здесь будут установлены лазерные проекторы, светодиодные экраны, информационные стойки, сенсорные киоски и акустическая система", - пояснила Каликова.

По ее словам, высокотехнологичное оборудование позволит с максимальной достоверностью погрузить посетителей в эпоху Великой Отечественной войны. Ранее министр сообщала ТАСС, что музей будет открыт 28 октября - в день памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Мемориал "Строителям безмолвных рубежей" 1 июля 2022 года установили в селе Байгулово в Чувашии. Памятник состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории республики. Мемориальный комплекс стал первым памятником, посвященным трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Создание мемориала инициировал глава Чувашии Олег Николаев, инициативу поддержали Российское военно-историческое общество, а также комиссия по реализации проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". По итогам конкурса Российского военно-исторического общества на разработку лучшего проекта мемориала "Строителям безмолвных рубежей" победителем признан архитектор Константин Фомин.