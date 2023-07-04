Поступление воды в Волго-Ахтубинскую пойму увеличилось до 30 раз

Этого удалось достичь благодаря строительству водопропускных сооружений

ВОЛГОГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Объемы воды, поступающие во время половодья через волгоградский гидроузел в водоемы на территории Волго-Ахтубинской поймы, за последние пять лет выросли от 3 до 33 раз благодаря строительству водопропускных сооружений по нацпроекту "Экология". Об этом ТАСС сообщил руководитель центра по защите и восстановлению малых рек и водоемов ФНЦ агроэкологии РАН Александр Истомин.

"На территории Волго-Ахтубинской поймы осуществляется серьезное водохозяйственное переустройство гидрографических сетей. За время реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология" строили водопропускные сооружения. Фактическая площадь полезного сечения по водопропускным сооружениям (объемы поступающей воды) в Волго-Ахтубинской пойме с 2017 года увеличилась от 3 до 33 раз по ряду объектов", - сказал он, добавив, что для сравнения берется период, когда большинство сооружений еще не были построены.

Так, по словам ученого, площадь основных озерных систем поймы, которые ранее недостаточно заполнялись водой во время половодья, выросла на треть. Речь идет о комплексе озер "Чайка" и "Невидимка", площадь поверхности водных объектов которых за пять лет увеличилась на 35% и 33% соответственно.

Собеседник агентства пояснил, что благодаря построенным водопропускным сооружениям уже при малых сбросах через Волжскую ГЭС вода начинает гораздо раньше поступать на территорию поймы.

По данным администрации региона, Волгоградская область ведет системную работу по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, расчистке русел рек и других водоемов, строительству и ремонту гидротехнических сооружений по региональному и федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Так, в настоящее время для пропуска паводковых вод и их удержания возведено 50 водопропускных сооружений, к 2024 году их количество увеличится до 74. Максимальный эффект будет достигнут после строительства и ввода комплекса гидротехнических сооружений по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.

Волго-Ахтубинская пойма играет важнейшую роль для засушливых регионов - Волгоградской и Астраханской областей. Она насчитывает более 3 тыс. озер, протоков и других водоемов. Спустя время после строительства Волжской ГЭС возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды.