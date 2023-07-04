В Липецке на ремонт детской стоматологии выделили около 80 млн рублей

Мощность объекта рассчитана на 400 посещений в смену

ЛИПЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области выделили около 80 млн рублей на модернизацию городской детской стоматологической поликлиники в региональном центре. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Нацпроект "Здравоохранение" в августе 2020 года дал возможность начать реконструкцию здания городской детской стоматологической поликлиники в Липецке. Мощность поликлиники рассчитана на 400 посещений в смену. На реконструкцию двухэтажного здания площадью 1 615,2 кв. м с подземным этажом из областного бюджета выделено около 85 млн рублей", - сказал Артамонов.

По его словам, за два года здесь уже сделан ремонт наружных стен здания, кровли, фундамента, выполнена перепланировка помещений, демонтаж и замена полов, покраска стен, осуществлена замена оконных блоков, потолков, установлены новые входные группы и водосточная система. "Также произведены работы по сантехнике, электрике, тепло- и водоснабжению, в здании расположены кабинеты терапевтов, хирургов, пародонтологов, ортодонтологов, рентгенкабинет, физиотерапевтический кабинет и зуботехническая лаборатория", - пояснил Артамонов.

Он заметил, что лечить юных липчан будут свыше 40 опытных медиков, работающих с передовыми технологиями, что позволит получать доступную, эффективную и качественную медпомощь в современных условиях. "От оснащения медучреждений зависит качество предоставляемых ими услуг нашим жителям, а это самые массовые социальные услуги: мы уже не первый год занимаемся приобретением современного оборудования для липецких клиник, и эта работа будет продолжена", - заверил Артамонов.