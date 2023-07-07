На кубанском предприятии от бережливых технологий ожидают увеличение выработки на 11%

Речь идет о компании "Юг-классик"

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Увеличение выработки на 11% и сокращения времени технологических процессов ожидают на предприятии в Тимашевске Краснодарского края после внедрения бережливых технологий по нацпроекту. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

Речь идет о компании "Юг-классик", где эксперты регионального центра компетенций помогают оптимизировать процесс изготовления и розлива подсолнечного масла. "На маслозаводе завершили диагностику, рабочая группа прошла обучение бережливым технологиям, сейчас продолжается работа по созданию эталонного участка, разработан график реализации мероприятий по достижению целевых показателей", - продолжили в пресс-службе. Среди ожидаемых результатов здесь назвали снижение времени протекания процесса на 13%, снижение запасов на 10% и увеличение выработки на 11%.

"В нацпроекте участвуют девять предприятий Тимашевского района, в муниципалитете еще 10 организаций, соответствующих критериям отбора", - заметили в пресс-службе. Суть же бережливого производства заключается в стандартизации бизнес-процессов для достижения идеального качества продуктов или услуг при нулевом проценте брака. Однако, как пояснили в пресс-службе, технологии могут работать эффективно только после целенаправленного обучения персонала. Нацпроект же содержит образовательные программы, которые помогают повышать профессиональный уровень специалистов.

О нацпроекте

Нацпроект "Производительность труда", реализуемый в Краснодарском крае с 2018 года, направлен на формирование современной производственной культуры. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику, благодаря чему производительность растет без значительных капиталовложений", - пояснили в пресс-службе.

Ранее здесь также сообщали, что за пять лет эксперты регионального центра компетенций смогли добиться на предприятиях максимальных показателей: время протекания процесса сократилось на 69%, в два раза уменьшились запасы, а выработка увеличилась на 350%. Лидерами же по внедрению принципов бережливости, по данным краевой администрации, являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт, а также предприятия торговли.