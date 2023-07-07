Стартовал второй сезон всероссийского конкурса разработчиков игр "Начни игру"

Регистрация на второй сезон уже открыта на сайте проекта startgame.rsv.ru

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Второй сезон всероссийского конкурса разработчиков игр "Начни игру" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба платформы.

"Второй сезон проекта "Начни игру" подготовил для участников много обновлений. Так, к трем профессиям направления "Партнерский кейс" (дизайн, геймдизайн, программирование) добавилась четвертая - геймификатор. Это специалист, который с помощью игровых механик превращает обучение в увлекательные квесты, а рабочие задачи - в соревнования с наградами. Регистрация на второй сезон всероссийского конкурса "Начни игру" уже открыта на официальном сайте проекта startgame.rsv.ru", - говорится в сообщении.

Как отметил на церемонии старта сезона гендиректор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, отсутствие геймификаторов в проекте или недостаточная сценарная проработка - "большая боль любого игрового продукта и кризис идей".

"Сценарист, который в состоянии прописать ходы в игре и сделать это интересно, не скучно, так, чтобы это захватывало и было оригинально, - на вес золота. Таких людей мало, это очень интересная и прибыльная ниша. Если вы круто умеете придумывать игровые ходы, героев, законы изменения и сам геймплей, то за этим скрывается настоящее будущее индустрии развлечений. Приходите в проект "Начни игру" на новую перспективную профессию геймификатор и учитесь игровым механикам", - сказал он.

Проект "Начни игру" реализуется с 2022 года в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". В первом сезоне его участниками стали более 82 тыс. человек из 89 регионов России, которые решили более 90 партнерских кейсов и представили более 30 идей для оценки экспертов.