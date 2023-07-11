В Приморье пройдет первое обучение социальных предпринимателей управлению сотрудниками

Программа курса рассчитана на два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Первый в Приморье акселератор "Управленческие компетенции в работе социального предпринимателя" состоится в Приморье. Программа рассчитана на два месяца, она учитывает особенности формирования штата сотрудников из социально уязвимых слоев населения, сообщила ТАСС руководитель Центра инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес" Ольга Кудинова.

"Социальным предпринимателям приходится быть более гибкими руководителями и находить подход к каждому сотруднику, ведь часто они берут в штат людей из социально уязвимых слоев населения, а это и бывшие заключенные, и пенсионеры, и инвалиды. К ним ко всем нужен особый подход, чтобы такие разные люди стали одной командой. Поэтому развивать управленческие компетенции с упором на работу с кадрами важно для каждого социального предпринимателя. На курсе мы будем разбирать конкретные примеры и просим участников приводить свои кейсы, и эксперты дадут инструменты для улучшения работы команды", - обозначила Кудинова.

Она уточнила, что до 19 июля ведется прием заявок на участие в акселераторе. Обучение продлится два месяца - до 5 сентября. Очные занятия будут проходить раз в две недели. Идея создания программы появилась весной, когда проводился курс по разработке бизнес-стратегии. "К нам обращались с вопросами по формированию качественной команды. Предприниматели спрашивали, как мотивировать сотрудников, где найти хорошие кадры и как самому не выгореть и стать лидером, на которого захотят равняться", - разъяснила Кудинова, отметив, что акселератор появился из запроса бизнеса.

На очных встречах спикеры расскажут, как внедрить инструменты управления бизнесом по пяти направлениям: планирования, организации работы подчиненных, стимулирование персонала, контроля рабочим процессом и по восстановлению ресурсов. Спикерами курса стали коучи, эксперты в сфере продаж, управления персоналом и коммуникационных технологий. Для работы с конкретными запросами созданы специальные сессии - мастемайнды. Они нужны для того, чтобы обсуждать, корректировать внедряемые инструменты, помогать и поддерживать друг друга.

Поддержка социальных предпринимателей в Приморском крае является одним из ключевых направлений национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.