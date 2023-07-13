Севастополь получит 300 млн рублей на улучшение транспортной инфраструктуры

Губернатор региона Михаил Развожаев также добавил, что будет рассмотрен вопрос о выравнивании платы за проезд в села, находящиеся в черте города

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Севастополь получит дополнительно 300 млн рублей для улучшения транспортной доступности города. На эти средства будут приобретены 18 новых автобусов, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала "СТВ".

"По национальному проекту в сфере транспорта проводился отбор регионов для выделения федеральных денег на покупку дополнительного подвижного состава. Севастополь прошел отбор. Мы будем покупать 18 автобусов средней степени вместимости, для этого из федерального центра нам выделят дополнительно 300 млн рублей", - сказал Развожаев.

По его словам, согласно обращениям жителей, именно этого класса автобусов в городе не хватает. Губернатор также добавил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выравнивании платы за проезд в села, находящиеся в черте города. "Плату за проезд в сельские территории необходимо уровнять, чтобы пассажиры ни в коем случае не передвигались по междугороднему тарифу в рамках города федерального значения", - добавил Развожаев.

Севастополь вошел в число 45 регионов, которые по национальному проекту в сфере транспорта получат средства из федерального центра на обновление автобусных парков. Это стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам. Сообщается, что жители регионов получат более 3 000 новых автобусов, что значительно улучшит транспортную доступность муниципалитетов.

Обновление общественного транспорта в регионах России осуществляется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.