Жителям новых регионов по нацпроекту "Демография" доступно 300 программ переобучения

Жители могут обучиться или повысить квалификацию по таким направлениям, как оператор 1С, жилищное строительство, бухгалтерия и другие

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около 300 образовательных программ для переобучения по нацпроекту "Демография" доступны жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роструда.

"Около 300 различных образовательных программ бесплатного переобучения, реализуемых в рамках нацпроекта "Демография", доступно жителям новых регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители могут обучиться или повысить квалификацию по таким направлениям, как оператор 1С, жилищное строительство, бухгалтерия, делопроизводство, индустрия общественного питания, кадровый менеджмент, здравоохранение, образование и многим другим.

"Всего порядка 140 тыс. человек смогут приобрести новые профессиональные компетенции в этом году в рамках программы бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография". Федеральные операторы предлагают различные образовательные программы по востребованным на рынке труда профессиям. Обучение проводят квалифицированные и опытные преподаватели ведущих вузов страны и образовательных организаций", - цитируют в сообщении заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.

Принять участие в программе могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, участники СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане и другие.