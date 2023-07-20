В Хабаровском крае за счет телемедицины сэкономили свыше 27 млн рублей

С начала года медики провели порядка 3,3 тыс. телемедицинских консультаций

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Хабаровский территориальный центр медицины катастроф сэкономил более 27 млн рублей за счет телемедицинских технологий, сообщается на сайте регионального правительства.

"Консультирование больных с применением телемедицинских технологий позволяет привлечь к помощи специалистов высокого класса, обсудить и провести коррекцию лечения, составить план, обсудить последовательность предэвакуационной подготовки больного, определить пути эвакуации, маршрутизацию больных. Благодаря внедрению технологий за 6 месяцев 2023 года удалось сэкономить более 27 млн рублей", - говорится в сообщении. Средства направят на совершенствование системы оказания медицинской помощи в крае.

Центр проводит телемедицинские консультации для оказания экстренной помощи в отдаленных и труднодоступных районах края. С начала года медики в Хабаровском крае провели порядка 3,3 тыс. телемедицинских консультаций, это на 48% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие консультации определяют необходимость выезда либо вылета врачей экстренной консультативной бригады и эвакуации пациентов, в том числе с использованием санитарной авиации. Кроме того, телемедицинские консультации позволяют решить проблему с удаленностью специализированной врачебной помощи, слабым развитием транспортной системы при большой протяженности региона и высокой стоимости проезда специалистов.

"Комбинация высокотехнологичных региональных центров, телемедицины и консультативной помощи позволяют пациенту в самых критических и сложных ситуациях оказать всю необходимую помощь и сохранить жизнь. Телемедицина позволяет точнее интерпретировать медицинские данные, выбрать верное лечение. Часто после консультации врачи в районах края стабилизируют состояние пациента, а далее переводят в учреждение, где консультировались", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Алексея Веселова. Телемедицина позволяет решать задачи национального проекта "Здравоохранение".

Особенно важна телемедицина в отдаленных районах края. Так, в мае этого года в Ульчском районе пациент потерял сознание, нарушилась речь, появилась слабость в правых конечностях. Была проведена экстренная телемедицинская консультация с участием специалистов Ульчского района и медиков из Хабаровска. Был поставлен диагноз ишемический инсульт и принято решение об эвакуации, пациенту провели экстренное оперативное лечение, после он прошел успешный курс реабилитации.