Мишустин: нацпроект по благоустройству помог преобразить более 100 тыс. объектов

Как сообщил премьер-министр РФ, на эти цели направили почти 290 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Больше 100 тыс. общественных пространств в России обрели новый облик за шесть лет реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Шесть лет назад запустили федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Благодаря ему сегодня по всей стране благоустроено свыше 103 тыс. общественных пространств. На эти цели направили почти 290 млрд рублей. Причем федерального финансирования из них чуть больше половины", - указал он.

Мишустин назвал и другие меры, которые принимались властями для развития городской среды. "Чтобы быстрее благоустраивались наши города, расчистили все этапы строительства от бюрократических барьеров. Перевели большую часть требований в категорию добровольных. При этом подчеркну, что те положения, которые обеспечивают конструктивную безопасность зданий, по-прежнему обязательны", - заметил он.

Кроме того, в России упростили согласование в сфере градостроительных и земельных отношений в части приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры. "Убрали избыточные процедуры. Это дало возможность строить и ремонтировать дороги, школы, больницы и другие важные объекты в сжатые сроки - в среднем на шесть-восемь месяцев раньше", - перечислил премьер.

Пожелания людей

Мишустин обратил внимание, что сегодня в малых городах России проживают порядка 40 млн человек, еще более 30 млн - в сельской местности. "И всем им нужны обустроенные парки, набережные, стадионы, чистые, ухоженные, хорошо освещенные улицы - места, где приятно проводить время", - подчеркнул он.

Как считает глава кабмина, для достижения такого результата особо значима работа руководителей регионов и муниципалитетов - "тех, кто не применяет формальный подход, потому что понимает: фонтан на центральной площади, пусть и очень красивый, не обрадует горожан, если им на самом деле нужен сквер, уютные дворы, детские или спортивные площадки рядом с домом".

Изменения, продолжил премьер, имеют смысл и приносят пользу только тогда, когда соответствуют ожиданиям людей.

"Подробно говорили сегодня в ходе выставки с руководителями субъектов о том, как важно вовлекать граждан в такие процессы. Предлагать самим выбрать, что им больше нужно и где это должно быть. Именно в диалоге можно добиться положительных результатов", - уверен он.