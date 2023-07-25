В Сибири предложили создать федеральный проект по оздоровлению северных рек

Это необходимо для решения экологических проблем водных объектов

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Создание в рамках нацпроекта "Экология" нового федерального проекта "Оздоровление северных рек России" позволит решить проблему загрязнения Енисея, Оби, Лены, Колымы и других рек Сибири. Такое мнение ТАСС высказал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.

"Для оздоровления северных рек существует две альтернативы - увеличить бюджетное финансирование федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" для решения экологических проблем великих северных рек России или создать в рамках нацпроекта новый федеральный проект "Оздоровление северных рек России", - сказал Никоноров.

Он напомнил, что из 10 федеральных проектов нацпроекта "Экология" 3 непосредственно относятся к водным объектам России. Наибольшее финансирование пришлось на проект "Оздоровление Волги" - более 119 млрд рублей, на втором месте - "Сохранение озера Байкал", на реализацию которого, по данным на 2022 год, предусмотрено 47,5 млрд рублей, на третьем месте - "Сохранение уникальных водных объектов", на который запланировали 13,3 млрд рублей.

"Финансирования здесь явно недостаточно. Реализация федерального проекта должна позволить улучшить экологическую обстановку и создать комфортные условия проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем", - отметил ученый.

О проблемах сибирских рек

По словам Никонорова, река Обь в 2018 году стала лидером антирейтинга, обогнав Волгу по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. "В Оби - почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз. А кислорода местами в реке недостаточно: всего 1,06 мг/л (минимально допустимо 4 мг/л). В 2017 году Обь потеряла питьевое значение, чем обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска и Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями", - отметил эксперт.

Загрязнена и река Енисей. "Крупные предприятия сливают не всегда очищенные стоки в реку, а многочисленное население постоянно использует воду в хозяйстве. Но есть и более страшные загрязнители: на реке в 60 км от Красноярска находится Железногорский горно-химический комбинат, который до 1995 года производил оружейный плутоний. Крупных аварий, подобных Чернобылю или Фукусиме, там не фиксировали, но были инциденты, в ходе которых топливные стержни начинали плавиться. Есть предположения, что тогда в Енисей попали цезий, стронций, плутоний и америций, а также весьма редкий европий, который используют для контроля реакций в реакторах", - добавил ученый.

В Колыме, сообщил Никоноров, специалисты находят большие концентрации железа, меди, марганца, а также фенолы с нефтепродуктами, свинец и аммонийный азот. "Только за 2018 год зафиксировано 11 случаев сброса загрязненных стоков. Одними из основных колымских загрязнителей могут считаться золотодобытчики. В Магаданской области 44% воды используют именно на разработке золота и серебра. Всего в регионе сбрасывается порядка 14 млн куб. м сточных вод, большая их часть в официальных докладах обозначена как "недостаточно очищенные", - отметил ученый.

Лена фактически является главным путем снабжения жителей и промышленности Восточной Сибири из центральной части России. Как напомнил собеседник агентства, богатые разнообразными полезными ископаемыми месторождения Якутии развивались, обустраивались и работают преимущественно на базе ввозимой из других областей материально технической части и обученного персонала.

"На фоне удаленности и неразвитости дорожной сети для перевозок на начальном этапе освоения региона использовались водный транспорт и грузовая техника зимой после возникновения прочного слоя льда. Активное судоходство и суровый климат стали причиной затопления большого числа судов, которое к настоящему времени достигло трехсот единиц. Не считая огромного количества автомобилей различной тоннажности, которые проваливались под лед. Химикаты, горюче-смазочные жидкости, топливо либо сразу растекаются, повышая концентрацию вредных веществ, либо опускаются на дно в контейнерах, герметичность которых со временем будет нарушена", - пояснил Никоноров.

Для очистки реки в Якутии действует специальная программа, по которой производится поиск и подъем со дна остатков затонувших судов и их грузов. "Другой не менее серьезной экологической проблемой Лены являются нефтебазы и склады горюче-смазочных материалов, которые расположены на берегу реки и используются для накапливания ресурсов, важных для жизни региона. Общая обветшалость складских комплексов и нарушения в организации системы предотвращения попадания аварийных стоков в водоем приводят к разливам нефти и топлива, особенно в периоды половодья. Небольшие населенные пункты и города по берегам Лены также вносят свой вклад в загрязнение реки бытовыми и промышленными стоками", - отметил эксперт.