В Петрозаводске открыли новый детский сад на 300 мест

Учреждение рассчитано на 12 групп, большинство из которых - ясельные

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Новый детский сад на 300 мест открыли на улице Щербакова в Петрозаводске в рамках национального проекта "Демография". В торжественной церемонии открытия приняла участие куратор нацпроекта - заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, передает корреспондент ТАСС.

"Я впервые в Республике Карелия. Регион активно участвует во всех национальных проектах, я курирую четыре из них - "Демография", "Образование", "Культура" и "Здравоохранение" - это те направления, без которых человек сегодня жить не может. Несмотря на все сложности демографии, прошедший период этого года ознаменовался в Республике Карелия увеличением рождения количества первых детей, это означает, что молодые семьи верят в свой край, в те изменения, которые здесь происходят", - сказала она.

Детский сад рассчитан на 12 групп, 8 из которых - ясельные. Типовое здание, построенное компанией "КСМ", оборудовано лифтом, наружным видеонаблюдением и автоматической пожарной сигнализацией. Внутри есть музыкальные и спортивные залы, пищеблок, прачечная, кабинет педагога-психолога, а также методический, медицинский и процедурный кабинеты.

Новое здание войдет в состав детского сада №71 "Золотая рыбка". В нем создадут 64 рабочих места, в том числе 28 из них - для педагогов.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни.