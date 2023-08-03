В Якутии для новой больницы закупят 3,5 тыс. единиц медоборудования

Больницу, в частности, оснастят кислородной станцией, УЗИ-аппаратом экспертного класса и маммографом

ТАСС, 3 августа. Новое оборудование поставят в строящийся больничный комплекс в поселке Усть-Мая в Якутии - всего около 3,5 тыс. единиц техники, включая оказание высокотехнологичной медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу республики Айсена Николаева.

"Крупный больничный комплекс возводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Для новой больницы будет закуплено почти 3,5 тыс. единиц нового медоборудования, включая дорогостоящую технику - систему компьютерной томографии, современную стационарную рентген-установку", - приводит пресс-служба слова Николаева.

Также больницу оснастят кислородной станцией, УЗИ-аппаратом экспертного класса, современными лабораторно-диагностическими анализаторами, маммографом. Будет закуплен полный комплект медоборудования для оснащения операционного блока, отделения реанимации и родильного отделения, мониторы для круглосуточного контроля за состоянием взрослых пациентов и новорожденных детей.

Больница на 45 коек и поликлиника на 104 посещения в смену должна быть построена до конца 2023 года. Общая площадь трехэтажного медицинского комплекса составит более 5 тыс. кв. м. Пациентов начнут принимать в первом квартале 2024 года.

Работать в медучреждении будут, в том числе, выпускники-целевики, окончившие учебу по таким специальностям, как "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Травматология и ортопедия", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Лабораторная диагностика". "Также по обеспечению кадрами пользуемся возможностями программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В этом году предусмотрено пять квот по этим программам: врач-детский хирург, травматолог-ортопед, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и фельдшер скорой медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова главного врача Усть-Майской центральной районной больницы Татьяны Рогожиной.

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" реализуется с 2022 года по нацпроекту "Здравоохранение". Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.