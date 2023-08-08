Расходы бюджета России на нацпроекты на 1 августа составили 1,6 трлн рублей

Наиболее высокие показатели исполнения отмечаются у нацпроектов "Наука и университеты", "Культура" и "Демография"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Расходы бюджета РФ на национальные проекты на 1 августа составили 1,6 трлн рублей или 56,3% от плановых бюджетных назначений, сообщается в Telegram-канале Минфина России.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2023 года - составило 1 607,1 млрд рублей или 56,3 % от плановых бюджетных назначений", - сообщило министерство.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Наука и университеты" (77,7%), "Культура" (73,2%), "Демография" (64,7%). Уровень исполнения нацпроекта "Экология" составил 59,8%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 58,3 %", а нацпроекта "Образование" - 52,2%.