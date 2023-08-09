В Южно-Сахалинске началось строительство образовательного кампуса "СахалинTech"

В церемонии закладки капсулы времени с посланием будущим студентам принял участие губернатор региона Валерий Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием будущим студентам, давшая старт строительству образовательного кампуса Сахалинского государственного университета, состоялась в Южно-Сахалинске с участием местных и федеральных чиновников, представителей общественности и научной сферы, сообщает корреспондент ТАСС.

"У нас [в регионе] развиваются несколько крупных инвестиционных проектов, и без современной науки, без кадровой поддержки эти проекты невозможно будет реализовать. Именно поэтому для нас строительство кампуса, развитие нашего университета - это жизненно важная задача, поэтому мы с первого дня начали заниматься и стратегией развития университета с базовыми компаниями, заинтересованными в кадрах, и проектированием кампуса, а сейчас уже приступили к его строительству. Мы не дожидаемся, когда будут построены стены кампуса, а уже сейчас активно вместе с министерством науки и образования [РФ] ремонтируем старые здания, появляются новые научные проекты, мы включаем образовательные проекты вместе со средней школой, чтобы наши дети уже готовились к поступлению в университет. В новые стены войдут и новая наука, и новые ученики", - рассказал журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время пресс-подхода после церемонии.

Он добавил, что власти целенаправленно шли к созданию кампуса. "Буквально за счет собственных средств разработали проект и вышли с ним на федеральный уровень, заручившись поддержкой и президента, и правительства РФ. Сахалинцы и курильчане должны иметь возможность получать лучшее образование у себя дома, найти работу по востребованной и высокооплачиваемой профессии, реализовать весь свой потенциал", - отметил глава региона.

Старт началу строительства, помимо Лимаренко, дали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В числе почетных гостей - заместитель полномочного представителя президента РФ Григорий Куранов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.

По словам Кириенко, очень важно, что кампус создается в процессе совместной работы не только с федеральными органами исполнительной власти, но и с самыми крупными российскими компаниями. "Также университет начинает работу со школьниками. Это значит, что у ребят будет возможность найти себе дело по душе, реализовать свою мечту", - добавил он.

Фальков похвалил местное руководство региона за проделанную работу. "Хочу обратить внимание, что на Сахалине слова не расходятся с делом. Вы подавали заявку и победили. Вы оказались в числе девяти регионов, которые отобраны во второй волне. И вы - первый регион, который так быстро стартовал", - подчеркнул министр во время пресс-подхода.

О проекте

В конце февраля Лимаренко в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предложил построить в регионе кампус университета. Глава государства одобрил инициативу и пообещал включить проект в постановление правительства РФ, которое позволяет регионам России заключать концессионные соглашения без проведения конкурса именно для создания университетских кампусов. Уже на следующей неделе после этого губернатор встретился с учеными Дальневосточного отделения Российской академии наук и договорился о сотрудничестве в создании кампуса "СахалинTech".

По информации правительства области, основными направлениями научной деятельности кампуса станут экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новая энергетика, нефтегазовые технологии и направления, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона. Предусмотрят учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, центры исследования и разработок, технопарк, библиотеку, спортивные залы, археологический музей. Также на территории кампуса появятся помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, кафе и оранжерея, которая одновременно будет и открытым общественным пространством. Общая площадь объекта - более 88 тыс. кв. м.

Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в стране в рамках национального проекта "Наука и университеты", который запущен по инициативе президента РФ. На возведение нового кампуса в Южно-Сахалинске будет выделено 9,8 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Студенческий городок

Также в рамках масштабного проекта будет возведен студенческий городок. Он расположится на проспекте Победы в Южно-Сахалинске, в нем смогут разместиться 1,5 тыс. человек. Городок будет состоять из трех девятиэтажных зданий, объединенных стилобатом. В стандартной секции будет 2 комнаты, санузел и места для учебы.

Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Так, будет оборудована спортивная зона, включающая в себя фитнес-центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажерных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.