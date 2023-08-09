Омская область вошла в национальный проект по беспилотным аппаратам

В нем примут участие несколько вузов региона

ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Омскую область включили в национальный проект по созданию научно-производственного центра беспилотных аппаратов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, центр, который создадут в 2024 году, будет специализироваться на разработке электронных компонентов, ретрансляторов и бортовых систем летательных аппаратов.

"Научно-производственный центр будет располагаться на площадке технопарка "Иртыш" со специализацией по разработке электронных компонентов и ретрансляторов, а также бортовых систем мониторинга и контроля БАС. По итогам участия в интенсиве Омская область включена в федеральный проект по созданию научно-производственного центра", - цитирует пресс-служба начальника управления научно-технического развития омского Минпрома Ольгу Косач.

Пресс-секретарь врио губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что центр планируют создать в 2024 году. Участие в проекте примут Омский государственный технический университет, Омский государственный аграрный университет имени Столыпина, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, Омский научно-образовательный центр и НПО "Контур".

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.