Первые 300 жителей новых регионов начали переобучение по нацпроекту "Демография"

Им доступны около 350 образовательных программ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первые 300 жителей новых регионов приступили к бесплатному переобучению по нацпроекту "Демография", им доступны около 350 образовательных программ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Более 310 жителей новых регионов уже проходят краткосрочные курсы по повышению квалификации и обучению новым профессиям в рамках нацпроекта "Демография". Всего центрами занятости одобрено порядка 700 заявок на переобучение по востребованным в новых регионах направлениям", - говорится в сообщении.

По данным Минтруда, всего сейчас жителям новых регионов доступны порядка 350 образовательных программ. Участники проекта после обучения смогут работать по таким направлениям, как закупки и логистика, бухгалтерия, индустрия общественного питания, кадровый менеджмент, здравоохранение, образование, дизайн, тестирование программного обеспечения и многим другим.

В новых регионах переобучение в рамках нацпроекта "Демография" развернуто с 20 июня, подать заявку можно на портале "Работа России". Принять участие в программе могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, участники спецоперации, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане.