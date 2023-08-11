В Курганской области планируют открыть первые центры цифрового образования "IT-куб"

На их создание направили более 40 млн рублей

ТАСС, 11 августа. Первые центры цифрового образования детей "IT-куб" откроются в этом учебном году в Курганской области, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования региона.

"Два центра цифрового образования детей "IT-куб" появятся с нового учебного года в Кургане и Шадринске в рамках реализации национального проекта "Образование". На создание и оснащение новых образовательных учреждений регионом было израсходовано более 40 млн рублей из федерального и областного бюджетов", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что это первые такие центры в регионе.

Их оснастят современным оборудованием, в том числе учебными роботами-манипуляторами, профессиональными 3D-сканерами, шлемами виртуальной реальности.

Здесь будут заниматься дети с шести лет, их будут обучать программированию на языке Python, программированию роботов, разработке VR/AR-приложений и многому другому.

"Обучение в таких IT-кубах станет для школьников своего рода профориентацией, где они не только познакомятся со специальностями в мире IT, но и "примерят" их на себя и, возможно, определятся с выбором будущей профессии", - отметил директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров.

В Кургане уже создан и работает IT-колледж, завершаются ремонтные работы в здании IT-института Курганского госуниверситета, увеличен набор в учреждения профобразования на IT-специальности.