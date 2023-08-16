В Томской области расчистили 100 км береговой линии рек за полгода

Работы проводились, в частности, на берегах Оби, Кети, Чаи, Васюгана, Чулыма и Ушайки

ТОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Жители Томской области убрали около 213 куб. м мусора с берегов рек, озер, прудов и родников региона в рамках акции "Вода России" национального проекта "Экология". Расчистили 100 км береговой линии за первую половину 2023 года, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"58 субботников прошли в первом полугодии в Томской области в рамках акции "Вода России", участники которой собрали около 213 куб. м мусора", - говорится в сообщении.

В рамках проекта расчистили берега Оби, Кети, Чаи, Васюгана, Чулыма, Ушайки и других рек, а также озер, прудов и родников. В Томске участники акции расчищали берега Белого, Университетского, Солнечного, Мавлюкеевского, Зыряновского, Еренеевского озер.

В 2023 году в акции уже приняли участие около 1,3 тыс. человек - это жители Каргасокского, Верхнекетского, Кожевниковского, Молчановского, Парабельского, Александровского, Асиновского, Первомайского, Зырянского, Колпашевского, Бакчарского и Тегульдетского районов; городов Кедровый, Стрежевой, Томск и Северск.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.