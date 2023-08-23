В Карачаево-Черкесии открылся первый центр цифрового образования детей "IT-куб"

Обучаться в нем смогут до 400 детей от 8 до 17 лет

ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии центр цифрового образования детей "IT-куб" открылся в среду в Черкесске. Получать практические навыки в сфере цифровых технологий там смогут учащиеся от 8 до 17 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Состоялось важное событие в системе образования - открытие первого в республике Центра цифрового образования детей "IT-КУБ", созданного в рамках нацпроекта "Образование" на базе Центра дополнительного образования детей. Это отличная возможность для наших детей и подростков совершенно бесплатно получать актуальные знания, развивать навыки в сфере информационных технологий, которая сейчас, по праву, является одной из самых перспективных и востребованных", - написал Темрезов.

В Центре оборудованы шесть профильных "кубов" по направлениям, связанным с цифровыми технологиями, которые будут оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности, а также обустроена шахматная гостиная.

По словам главы региона, на базе образовательного учреждения также будут проводиться соревнования и фестивали по конструированию, моделированию, робототехнике и программированию.

Как отметили в министерстве образования и науки республики, обучаться в центре смогут до 400 детей от 8 до 17 лет. Занятия будут проходить бесплатно. Для развития одаренных школьников будет организована работа по программированию роботов, кибергигиене и работе с большими данными, основам программирования на языке Java и Python, разработке VR/AR-приложений и системному администрированию.