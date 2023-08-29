Псковская область получит дополнительные 20 млн рублей на расчистку притока реки Великой

На эти деньги в 2024 году также углубят дно водного объекта

ПСКОВ, 29 августа. /ТАСС/. Псковская область получит 20 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Экология" на расчистку русла реки Псковы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Псковская область получит дополнительные средства на очистку и экологическую реабилитацию водных объектов по линии Правительства России. Распоряжение о перераспределении средств и выделении региону почти 20 млн рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию в Пскове проведут расчистку русла реки Псковы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на участках водного объекта планируют провести работы по дноуглублению, уборке мелей и выкашиванию водной растительности. "Все работы будут проведены в рамках реализации федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов национального проекта "Экология". Большинство средств - почти 16 млн рублей - региону предстоит освоить в 2024 году", - говорится в сообщении.

Водный объект для региона имеет крайне важное значение. Река Пскова является правым притоком реки Великой, главной реки Псковской области. Длина Псковы составляет 102 км, а общая площадь ее водосборного бассейна - 1 тыс. кв. км. На реке Пскове замечают редких птиц: большую белую цаплю, серую цаплю, белолобых гусей.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.