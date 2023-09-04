Хуснуллин: около 2,5 тыс. км ведущих к школам дорог приведут к нормативу в 2023 году

Из этого объема выполнены работы уже на 430 участках общей протяженностью 907 км, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. км дорог, ведущих к учебным заведениям, приведут в нормативное состояние в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В рамках подготовки к новому учебному году особое внимание всегда уделялось ремонту автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. <…> До конца этого года к нормативу мы запланировали приведение 2,5 тыс. км дорог - это 830 маршрутов к образовательным и досуговым детским учебным заведениям", - сказал Хуснуллин на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он добавил, что на сегодняшний день из этого объема выполнены работы уже на 430 участках общей протяженностью 907 км. При этом, по словам вице-премьера, ведется работа над повышением безопасности дорожного движения: обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры и барьерные ограждения. Кроме того, проводится работа со школьниками по вопросам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Приводя конкретные примеры, Хуснуллин рассказал о приведении к нормативу участка улицы 8 Марта в Екатеринбурге, где расположена общеобразовательная школа № 93. Протяженность участка составляет 1,2 км, во время ремонта здесь уложили асфальт на площади более 24 тыс. квадратных метров. Во Владимирской области отремонтировали 4 км трассы Лемешки - Оргтруд, а в Благовещенске завершается реконструкция улицы Тепличной, ведущей к школе № 16.

"Еще одна важная программа, которая в этом помогает, - это программа специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта. Из почти 10 тыс. единиц общественного транспорта, которые в ближайшие несколько месяцев регионы получат, несколько сотен автобусов будут использоваться именно под школьные маршруты", - заключил вице-премьер.