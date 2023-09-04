Очистные сооружения в Чебоксарах планируют достроить на год позже

Работы планируют сдать 30 ноября 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Сроки строительства коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями в Чебоксарах, который возводится по национальному проекту "Экология", продлили на год. Причиной стала корректировка проектной документации из-за выявленного перенасыщения участка грунтовыми водами, говорится в сообщении, распространенном Минприроды Чувашии.

"Речь идет о внеплощадочных инженерных сетях и сооружениях жилого района Новый город в Чебоксарах и коллекторе дождевой канализации с очистными сооружениями №2. Сроки работ продлеваются на один год - с 30 ноября 2023 года до 30 ноября 2024 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, во время строительно-монтажных работ выявили перенасыщение участка грунтовыми водами. "Траншеи и котлованы регулярно затапливаются, происходит процесс вымывания грунта. В связи с этим проектной организацией разрабатывается комплекс мероприятий по водоотведению и водопонижению, предусматривающих дополнительное укрепление грунта и водоотведение из-за размытия почвы грунтовыми водами", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, корректировка проектно-сметной документации выполнена на 95%. Повторную государственную экспертизу планируется пройти в октябре. "Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями в Новом городе будет сдан в эксплуатацию до окончания нацпроекта "Экология", - отмечается в сообщении.

В июле пресс-служба администрации Чебоксар сообщала, что проект реализуется с 2022 года, стоимость работ - 346,8 млн рублей. По данным администрации, объект предназначен для очистки ливневых стоков микрорайона Новый город. Он состоит из подводящего и отводящего коллекторов, верхних очистных сооружений ливневых стоков, нижних очистных сооружений дренажных стоков и подъездной дороги.

4 сентября на совещании по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала Чувашию в числе регионов, где есть риски незавершения в установленные сроки мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений.